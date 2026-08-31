FedEx a franchi une étape majeure dans le secteur de la santé

FedEx annonce avoir franchi une étape majeure dans son parcours logistique dans le secteur de la santé, en obtenant 30 certifications IATA CEIV Pharma dans ses centres aériens mondiaux et ses installations de manutention de fret.

"FedEx se place ainsi parmi les principaux fournisseurs mondiaux de transport, avec l'un des plus grands réseaux du secteur, reconnu pour son excellence dans la gestion pharmaceutique", indique le groupe.

Cela témoigne des capacités exploitées par FedEx Life Sciences pour transporter des cargaisons critiques et sensibles à la température pour le secteur de la santé.

"L'industrie pharmaceutique dépend du transport aérien pour garantir que les médicaments et thérapies sensibles au temps et à température contrôlée parviennent aux médecins et aux patients qui en dépendent", a déclaré Brendan Sullivan, responsable mondial du fret chez IATA.

"Nous sommes heureux de voir FedEx obtenir la marque de confiance de l'industrie en matière de qualité et d'excellence dans la gestion pharmaceutique tout en continuant d'étendre son réseau mondial."

"Cette réussite représente une nouvelle étape dans notre parcours pour construire l'un des réseaux logistiques de santé les plus avancés au monde. La qualité restera un élément central de notre expansion continue de FedEx Life Sciences, et nous attendons avec impatience notre travail continu avec l'IATA.", a déclaré Nick Gennari, président de FedEx Healthcare and Life Sciences.