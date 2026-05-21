Federated Hermes s’adjoint un responsable des opportunités de crédit européennes

Federated Hermes a recruté Carlos Gross au poste de responsable des opportunités de crédit européennes au sein de l'équipe Private Credit. Basé à Londres, l’intéressé est rattaché à Patrick Marshall, directeur des investissements et responsable du crédit privé.

Dans ce rôle nouvellement créé, Carlos Gross sera chargé de diriger les stratégies d’opportunités de crédit de Federated Hermes Private Credit en Europe, en élargissant l’offre de crédit privé de la société afin de répondre à un éventail plus large d’objectifs risque-rendement des investisseurs. Les stratégies seront orientées vers la recherche, la structuration et l’investissement dans des solutions de prêt pour les entreprises européennes.

Carlos Gross rejoint Federated Hermes en provenance d’Alcentra, racheté par Franklin Trempleton et désormais connu sous le nom de Benefit Street Partners . Il y occupait le poste de directeur exécutif au sein du Special Situations Group. Plus tôt dans sa carrière, il a exercé des fonctions chez Stellex Capital Management, une société de capital-investissement spécialisée dans les situations d’entreprises en difficulté et les situations spéciales, chez Evercore au sein de son Special Situations Group, ainsi qu’au sein du Financial Institutions Group de Bank of America Merrill Lynch.