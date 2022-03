Federated Hermes lance un fonds sur les acteurs de la biodiversité

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine Federated Hermes s'est associée au Musée d'histoire naturelle de Londres pour lancer un fonds actions investi dans des sociétés contribuant à la préservation et à la restauration de la biodiversité.

Six menaces pour la biodiversité ont été identifiées pour ce fonds, à savoir la pollution des terres, la pollution et l'exploitation marine, le changement climatique, la déforestation ainsi que les modes de vie et l'agriculture non-durables.

Ce fonds sera géré par Ingrid Kukuljan, responsable de l'investissement durable et à impact chez Federated Hermes. L'équipe de gestion utilisera les données du Biodiversity Trends Explorer du Musée d'histoire naturelle de Londres dans ses décisions d'investissement.

Le Biodiversity Trends Explorer est un outil en ligne lancé l'an dernier par le musée pour partager en ligne les données de son indice Biodiversity Intactnesss Index, qui évalue la perte de biodiversité sur une région donnée. Ce, en se basant sur les données d'utilisation des terres ainsi que celles concernant l'écosystèmes, les espèces et les populations de la région concernée. Il ressort de ces données d'un chiffre défini comme le pourcentage de la communauté naturelle toujours intacte dans cette région.

Le fonds Biodiversity Equity est classé Article 9 au sens du règlement européen SFDR. Federated Hermes reversera 5% des commissions de gestion nettes du fonds au Musée d'histoire naturelle de Londres.