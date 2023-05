Federal Finance Gestion : " Pour les investisseurs, la Fed ne pourra pas tenir longtemps "

(AOF) - Alain Guélennoc, président du directoire de Federal Finance Gestion, estime que, après un mois de mars extrêmement chahuté, les investisseurs ont repris leur souffle et semblent même avoir fait preuve d’optimisme. Il est vrai, note-t-il, que les inquiétudes vis-à-vis du secteur bancaire se sont, au moins temporairement, estompées tandis que les statistiques économiques ont continué de décrire une activité en ralentissement mais sans rupture notable.

Malgré́ une consommation des ménages morose, relève Alain Guélennoc, le marché du travail reste tendu et l'inflation, bien qu'en recul, demeure encore loin de la fameuse cible des 2%.

Dans ce contexte, les banquiers centraux ont indiqué leurs intentions de garder le cap et de procéder encore à d'autres hausses de taux avant de marquer une pause dans leur processus de resserrement monétaire. Reste à savoir combien de temps les banques centrales pourront maintenir leurs taux sur ces niveaux élevés.

Pour les investisseurs, la Réserve fédérale ne pourra pas tenir longtemps. Elle ferait même marche arrière dès cette année : les anticipations tirées des marchés financiers tablent ainsi sur plusieurs baisses des taux directeurs dès le second semestre 2023.

Et le président du directoire de Federal Finance Gestion de conclure : " La faillite, dans les derniers jours d'avril, de la First Republic Bank est venue rappeler, que la hausse des taux n'était pas sans risque. Il ne reste donc plus beaucoup de chemin à parcourir pour la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne mais, comme souvent, les derniers mètres pourraient être les plus durs. Enfin, le risque politique demeure : les habituelles turpitudes autour du plafond de la dette américaine commencent à inquiéter alors que Républicains et Démocrates continuent de ferrailler autour des conditions nécessaires à son relèvement. "