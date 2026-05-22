Fed : Warsh sera-t-il finalement plus dur que Powell ?

Kevin Warsh, futur patron de la Fed. (crédit : Kojiro Sekine / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP).

Par Mark Dowding, Chief Investment Officer, BlueBay Fixed Income

En regardant vers l'avenir, ce week-end marque la fin de la saison de Premier League anglaise, avec West Ham United (et malheureusement pas les Spurs) semblant destiné à être relégué du championnat. Au cours d'une saison éprouvante, la machine à bulles de l'équipe — utilisée pour célébrer chaque but sur l'hymne du club, I'm Forever Blowing Bubbles — n'a pas eu énormément d'occasions de fonctionner cette année.

À lire aussi | La Fed confrontée à un choix difficile face à la faiblesse de l'emploi et à une inflation élevée

Peut-être que Jensen Huang pourra lui trouver une meilleure utilité à la place ! Ce qui a certainement frappé dans les derniers résultats de Nvidia, c'est l'accélération des accords et partenariats autour de l'IA, à travers lesquels des milliards de dollars sont recyclés via les entreprises pour revenir sous forme de commandes des propres puces de Nvidia, propulsant toujours plus haut les revenus et les bénéfices.

Bien qu'il n'y ait absolument rien d'irrégulier dans ce type de financement fournisseur, la nature circulaire de ces flux de trésorerie pourrait contribuer à gonfler les bulles que la machine IA est elle-même en train de créer. Comme le dit la chanson… de jolies petites bulles dans les airs ! Mais comme les supporters de West Ham le savent trop bien, ces bulles n'ont pas pour habitude de durer bien longtemps avant de disparaître sans laisser de trace.

Points clés