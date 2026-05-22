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Fed : Warsh sera-t-il finalement plus dur que Powell ?
information fournie par TRIBUNE LIBRE 22/05/2026 à 18:02

Kevin Warsh, futur patron de la Fed. (crédit : Kojiro Sekine / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP).

Kevin Warsh, futur patron de la Fed. (crédit : Kojiro Sekine / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP).

Par Mark Dowding, Chief Investment Officer, BlueBay Fixed Income

En regardant vers l'avenir, ce week-end marque la fin de la saison de Premier League anglaise, avec West Ham United (et malheureusement pas les Spurs) semblant destiné à être relégué du championnat. Au cours d'une saison éprouvante, la machine à bulles de l'équipe — utilisée pour célébrer chaque but sur l'hymne du club, I'm Forever Blowing Bubbles — n'a pas eu énormément d'occasions de fonctionner cette année.

À lire aussi | La Fed confrontée à un choix difficile face à la faiblesse de l'emploi et à une inflation élevée

Peut-être que Jensen Huang pourra lui trouver une meilleure utilité à la place ! Ce qui a certainement frappé dans les derniers résultats de Nvidia, c'est l'accélération des accords et partenariats autour de l'IA, à travers lesquels des milliards de dollars sont recyclés via les entreprises pour revenir sous forme de commandes des propres puces de Nvidia, propulsant toujours plus haut les revenus et les bénéfices.

Bien qu'il n'y ait absolument rien d'irrégulier dans ce type de financement fournisseur, la nature circulaire de ces flux de trésorerie pourrait contribuer à gonfler les bulles que la machine IA est elle-même en train de créer. Comme le dit la chanson… de jolies petites bulles dans les airs ! Mais comme les supporters de West Ham le savent trop bien, ces bulles n'ont pas pour habitude de durer bien longtemps avant de disparaître sans laisser de trace.

Points clés

  • Les tensions au Moyen-Orient persistent : l'impasse entre les États-Unis et l'Iran est restée sans résolution cette semaine, tandis que les menaces d'escalade militaire de Trump ont été atténuées, les négociations demeurant éloignées d'un accord.
  • Politique de la Fed : nous continuons d'anticiper une inflation plus élevée à l'avenir. Bien que ce ne soit pas notre scénario central, si l'inflation CPI atteignait les 5 % et s'y maintenait pendant quelques mois, nous nous attendrions à une hausse des taux de la Fed en septembre.
  • Divergence en Europe : la BCE semble plus susceptible d'agir de manière préventive pour contenir l'inflation dans une économie déjà atone, ce qui pourrait conduire à un élargissement de l'écart de rendement entre les bons du Trésor américain et les Bunds allemands dans les mois à venir.
  • IA : durant la phase actuelle de montée en puissance des investissements, l'IA représente davantage un facteur inflationniste qu'un facteur désinflationniste dans l'économie américaine.
  • Marchés émergents : l'incertitude politique a pesé cette semaine sur les actifs brésiliens et colombiens. Sur une note géopolitique plus constructive, nous devenons quelque peu plus optimistes quant à la possibilité d'un accord de paix en Ukraine dans les prochains mois.
Banques centrales
FED
Le présent article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

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