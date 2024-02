Fed : "Une première baisse des taux aux alentours de l'été " (ABN Amro IS)

(AOF) - "Jerome Powell a fait une déclaration ambiguë et a évité de donner des indications sur le calendrier des baisses de taux", commente Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, au sortir de la décision de politique monétaire de la Fed, hier soir. Pour l'analyste, le patron de la réserve fédérale américaine s'est montré "extrêmement" prudent lorsqu'on lui a posé la question d'une baisse des taux et a réitéré l'approche de la dépendance aux données plus qu'il ne l'a jamais fait lors des réunions précédentes.

"Le point culminant du discours a été le moment où le gouverneur a écarté l'idée d'une baisse de taux en mars", poursuit Christophe Boucher.

ABN Amro Investment Solutions anticipe une première baisse des taux aux alentours de l'été et des baisses moins nombreuses en 2024 par rapport aux attentes du marché.