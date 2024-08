Fed : "Une première baisse attendue en septembre" (Edmond de Rothschild AM)

(AOF) - "Les statistiques d’activité américaines mitigées des dernières semaines couplées à une confirmation du ralentissement de l’inflation soutiennent l’enclenchement du cycle de baisse de taux de la Fed avec une première baisse attendue en septembre", souligne Edmond de Rothschild AM. "Côté politique, le dynamisme de la campagne de Kamala Harris depuis le renoncement de Joe Biden a été conforté par le choix de Tim Walz comme candidat à la vice-présidence et la tenue de la Convention démocrate et transparait dans des sondages plus favorables", ajoute le spécialiste de la gestion d'actifs.

En France, la fin des JO en France a remis en avant la question de la nomination du gouvernement et de la préparation du budget. Par défaut un gel du budget présenté par Gabriel Attal est prévu, soit 10 milliards d'euros d'économies du fait de l'inflation, montant probablement en deçà des attentes européennes dans le cadre de la procédure pour déficit excessif en cours.

Par ailleurs, en Europe, les indicateurs d'activité PMI soutiennent une amélioration globale avec un composite HCOB en hausse à 51,2 contre 50,1, portée par le secteur des services en France alors que l'indicateur de l'industrie continue à décliner à 45,6.

Ceci est particulièrement vrai pour l'Allemagne, plus impactée par ses liens commerciaux avec une Chine toujours économiquement affaiblie. Cette faiblesse chinoise, comme l'espoir d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, ont fait baisser les prix de l'énergie depuis le début du mois.