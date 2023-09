Fed : une pause attendue mais "le travail n'est pas terminé"...

James McCANN, économiste en chef adjoint, chez abrdn. (crédit : DR)

« Il est presque certain que la Fed passera son tour demain, en maintenant ses taux inchangés après les avoir augmentés lors de onze-sur douze- dernières réunions de politique monétaire. À la suite de cet ajustement rapide, la Banque Centrale est clairement désireuse d'agir plus prudemment en cherchant à mieux comprendre comment l'économie s'adapte à des taux d'intérêt plus élevés. Jusqu'à présent, les nouvelles ont été positives, avec un ralentissement indéniable de l'inflation, un marché du travail solide et une croissance vigoureuse. En effet, la Fed semble de plus en plus optimiste quant à la possibilité d'un atterrissage en douceur.

Toutefois, même si le Président Jérôme POWELL reconnaît ces tendances encourageantes, une partie du message sera que le travail n'est pas encore terminé. Il est certain qu'il reste du chemin à parcourir avant que la Fed puisse être certaine que l'inflation retourne durablement vers son objectif, et ce n'est pas le moment de crier victoire. En effet, les projections actualisées (« dots »), qui indiquent les prévisions de taux d'intérêt de chaque membre du FOMC, montreront probablement encore que la plupart des membres s'attendent à relever les taux une fois de plus cette année. Cela repousse l'idée qu'une pause en septembre annonce la fin du cycle de hausse des taux.

Le message plus nuancé du Président Jérôme POWELL sera que la Fed reste dépendante des statistiques. Les développements récents ont fourni à la Banque Centrale une marge de manœuvre pour observer comment l'économie se comporte, et les prochaines étapes dépendront de la façon dont l'inflation et la croissance se présenteront au cours des prochains mois. D'autres bonnes nouvelles sur le front de l'inflation pourraient signifier qu'une dernière hausse n'est pas nécessaire, mais nous pensons qu'une série de chiffres sur l'inflation plus solides, associée à une activité toujours robuste, plaidera en faveur d'un dernier geste plus tard dans l'année.



Mis à part le fine tuning, le marché sera attentif aux signaux concernant la politique monétaire en 2024, et à l'opinion de la Fed sur le niveau des taux à long terme. La Fed continuera probablement à signaler un certain assouplissement en 2024, potentiellement moins que les 100 points de base de réduction qu'elle avait prévus lors de la réunion de juin, compte tenu de la vigueur de l'activité cette année. Ce message de taux élevés plus longtemps permettrait aux marchés de revoir leur copie, puisqu'ils prévoient actuellement un assouplissement encore plus important en 2024.

Il est possible que le point de vue de la Fed sur les taux à long terme (ceux qui permettent à l'économie de fonctionner à des taux de croissance et d'inflation stables) se soit renforcé. Mais compte tenu de l'incertitude importante qui entoure ces taux dits neutres, nous ne sommes pas convaincus que la Fed signalera un point de vue différent à ce stade. En effet, ses opinions sont restées remarquablement stables depuis 2019, reflétant probablement cette incertitude. Un changement à la hausse serait un signal "hawkish" pour la trajectoire des taux d'intérêt à court et à long terme. »