Fed : "Une nouvelle perte de confiance dans le processus de désinflation" (CPR AM)

(AOF) - "Après seulement trois baisses de taux, la Fed dit déjà entrer dans une nouvelle phase dans son resserrement monétaire", relève Bastien Drut. Le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM précise que les " dots ", les projections de fed funds des membres du FOMC, sont revus à la hausse : ils envisagent 2 baisses de taux de 25 points de base en 2025 (contre 4 précédemment), 2 baisses de taux en 2026 et une seule en 2027.

Aussi, les prévisions économiques ne contiennent qu'une seule modification notable, "lourde de conséquence", au sujet de la projection d'inflation sous-jacente (core) revue de 2,2% à 2,5% pour 2025. "Cela indique une nouvelle perte de confiance dans le processus de désinflation", pointe Bastien Drut.

Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell a évoqué l'incertitude liée aux politiques de la nouvelle administration pour procéder de façon plus prudente. Cette prudence caractérise ce que le président de la Fed appelle une " nouvelle phase " dans ce cycle, après seulement 3 baisses de taux.

Et Bastien Drut de conclure : "Le coup d'arrêt récent à la désinflation et les incertitudes liées aux politiques de la future administration vont pousser la Fed à être nettement plus prudente. Elle ne baissera les taux à nouveau qu'en cas de nouveaux progrès tangibles sur le front de l'inflation. Cela acte une divergence un peu plus forte avec la BCE, pour laquelle l'incertitude est actuellement davantage un facteur d'action."