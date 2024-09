Fed : quel va être l'impact de la baisse des taux ?

Le siège de la Fed, à Washington. (Crédits: Federal Reserve)

Réactions des équipes de Franklin Templeton

Jeff Schulze, responsable de la stratégie économique et de marché chez Clearbridge Investments, qui fait partie de Franklin Templeton :

«Après une forte incertitude sur l'ampleur de la baisse des taux, la Fed a opté pour une baisse plus agressive de 50 points de base plutôt que de 25 points de base.

Bien que la consommation et l'activité économique réelle continuent de se maintenir, la faiblesse récente des indicateurs clés du marché du travail a recentré l'attention de la Fed sur l'aspect plein emploi de son double mandat. Nous pensons que les réductions anticipées font sens du point de vue de la gestion des risques, car le risque de ralentissement du marché du travail est plus élevé que le risque d'une nouvelle accélération de l'inflation, compte tenu des progrès accomplis sur le front de la stabilité des prix.

Ce résultat devrait être positif à la fois pour l'économie et pour les actifs à risque, car une politique monétaire plus accommodante augmente les chances que la Fed réussisse son atterrissage.

Le dot plot de septembre a changé de manière significative, la Fed prévoyant six réductions supplémentaires d'ici à la fin de 2025, ce qui est beaucoup plus proche des anticipations actuelles du marché.

Si cette trajectoire des taux se concrétise, les obligations du Trésor à 10 ans augmenteront probablement en raison d'une dynamique économique attendue plus forte. Cela correspondrait aux cycles antérieurs de réduction des taux d'intérêt en douceur, car le taux d'intérêt à 10 ans a toujours augmenté après la première baisse des taux, dans une logique de « vente de la nouvelle » (sell the news).

À l'avenir, nous nous attendons à ce que la Fed procède par baisses de 25 points de base pour recalibrer davantage sa politique, à moins d'une détérioration importante du marché de l'emploi.»

Jack McIntyre, gestionnaire de portefeuille chez Brandywine Global, qui fait partie de Franklin Templeton :

«La Fed a adopté un mode de “ rattrapage ” lors de la réunion du FOMC de septembre en réduisant les taux de 50 points de base. Le président Powell sait qu'ils auraient dû procéder à une baisse de 25 points de base en juillet, alors ajoutez 25 points de base lors de cette réunion et vous obtenez une baisse de taux de 50 points de base. La combinaison d'une plus grande confiance de la Fed dans le fait que l'inflation se rapproche de son objectif et de son engagement ferme en faveur d'un emploi maximum montre qu'un cycle d'assouplissement plus prolongé et plus prévisible est à portée de main. Il s'agit désormais d'une bataille entre les attentes du marché et la Fed, les données sur l'emploi - et non sur l'inflation - devant déterminer le camp qui a raison. Cette décision ayant été en grande partie annoncée, les marchés financiers n'ont pas connu de mouvements importants. Maintenant, tout le monde est de nouveau dépendant des données.»

Rick J. Polsinello, Jr, CIMA, Senior Market Strategist au Franklin Templeton Institute :

«Comme on s'y attendait, la Fed s'est engagée aujourd'hui sur la voie de l'assouplissement de sa politique monétaire par le biais de réductions des taux d'intérêt. Avant l'annonce, la probabilité d'une réduction de 25 points de base ou de 50 points de base était à peu près la même, et la réduction annoncée de 50 points de base ramène le taux cible des fonds fédéraux de 5,25-5,50% à 4,75-5%. Il convient de garder à l'esprit que le fait que les taux des fonds fédéraux se situent dans une fourchette de 5% est relativement élevé d'un point de vue historique, et en supposant que nous avons évité la récession et que nous nous dirigeons vers un atterrissage en douceur, d'autres réductions sont à prévoir. Le dot plot a montré que la Fed anticipait désormais une baisse de 100 points de base en 2024 et de 100 points de base supplémentaires en 2025. Le marché du travail s'est ralenti, mais seulement modestement, et avec un taux de chômage inférieur à 4,3% et une inflation de base de 2,7%, qui se dirige probablement dans la bonne direction, vers l'objectif de 2%, son double mandat semble intact et il semble que la Fed se concentre désormais autant sur la stabilité des prix que sur l'emploi maximum, après avoir été hyper concentrée sur l'inflation lorsque la pandémie a fait passer l'inflation de base de 1,7% à environ 5,7%. 50 points de base supplémentaires en 2024 pour atteindre les 100 points de base de réduction prévus signifient qu'ils pourraient ajouter le demi-point restant lors de la dernière réunion en décembre.»

Chris Galipeau, Senior Market Strategist au Franklin Templeton Institute, commente plus particulièrement l'impact de la décision de la Fed sur les actions :

«La Fed entame un cycle de réduction des taux. L'histoire nous apprend que lorsque la Fed réduit ses taux en période d'expansion économique, le S&P 500 augmente en moyenne de 16,66 % dans les 12 mois qui suivent la première réduction de taux.

De même, lorsque la Fed réduit ses taux au cours d'une expansion économique, la baisse maximale du S&P 500 est de 4,91 % en moyenne.

Depuis 1990, lorsque la Fed réduit ses taux, la croissance des grandes capitalisations et des petites capitalisations génère les meilleures performances dans les 12 mois suivant la première réduction de taux. Par conséquent, nous considérons tout repli comme une opportunité d'achat.»