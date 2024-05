Fed : Powell a rejeté le scénario d'une hausse des taux

(Crédits photo : Federal Reserve - )

Par Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions.

Comme prévu, les gouverneurs de la Fed ont voté à l'unanimité pour le maintien des taux.

Les dernières données économiques, combinées à la stagnation de l'inflation et au ralentissement de la croissance, ont incité Powell à adopter un ton équilibré avec un biais dovish.

Il a expliqué que les taux étaient déjà à des niveaux suffisamment restrictifs et que, par conséquent, aucun mouvement de taux n'était à l'horizon.

Toutefois, il a légèrement penché en faveur d'une baisse plutôt que d'une hausse, ce que les marchés ont apprécié.

Powell a rejeté le scénario d'une hausse des taux, et en ne s'attardant pas sur le sujet, il a clairement indiqué que cela ne faisait pas partie du débat.

La conférence de presse du président de la Fed a suscité d'importants mouvements sur les marchés, avec une hausse des actions et une baisse des rendements, car le contenu et le ton de ses remarques sont nettement plus dovish que la façon dont les marchés avaient interprété la déclaration elle-même.

La Fed estime toujours qu'il est possible que l'inflation diminue sans ralentissement majeur de l'économie.