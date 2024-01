Fed: Pictet AM n'attend pas de baisse des taux avant au moins mai 2024

(AOF) - "Les attentes sont élevées" vis-à-vis de la Fed "afin de savoir quel sera le calendrier de baisse des taux", affirme Christopher Dembik, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet AM jugeant que la banque centrale "a tout intérêt à en dire le moins possible, dans l’immédiat" car "une mise à jour de la méthodologie du calcul de l’indice des prix à la consommation (IPC) aura lieu le 9 février". Cette modification "ne devrait pas remettre en cause le processus de désinflation", mais pourrait "pousser à la hausse l’inflation du 4e trimestre 2023", comme en 2022.

La Fed voudra s'assurer que la désinflation est toujours sur de bons rails avant de baisser effectivement les taux, ce qui implique d'avoir au moins deux, voire trois publications de l'IPC supplémentaires au préalable, et cela nous amène "au mois de mai, dans le meilleur des cas". "Le marché monétaire estime qu'il y a 85% de probabilités pour que la banque centrale commence son cycle d'assouplissement à ce moment-là".

"Restons prudents", tempère cependant le gérant: "il y a moins de quinze jours de cela, le scénario central du marché était une première baisse le 20 mars".