Fed : pas encore de hausse, mais la porte reste grande ouverte

La banque centrale américaine a maintenu la fourchette de ses taux inchangée à 3,50-3,75%, un scénario anticipé par les marchés, bien que la spéculation autour d'une hausse des taux ait pris de l'ampleur ces derniers jours. Ce statu quo prolonge la pause engagée par la Réserve fédérale, alors que l'inflation reste bien supérieure à son objectif de 2% et que le taux de chômage reste faible.

La décision était toutefois devenue moins évidente à l'approche de la réunion, en raison du rebond significatif des cours de l'énergie et d'une inquiétude croissante au sein de la Fed concernant la persistance des pressions inflationnistes. Ces divisions se sont matérialisées lors du vote, puisque trois des douze membres du FOMC, Beth Hammack, Neel Kashkari et Lorie Logan, se sont prononcés en faveur d'une hausse de 25 points de base. Ce niveau de dissension renforce l'idée que le statu quo constitue davantage une pause qu'un abandon du scénario de resserrement monétaire.

L'attention des investisseurs se porte donc surtout sur la conférence de presse de Kevin Warsh à 20h30 (CEST). Le président de la Fed a jusqu'ici entretenu davantage d'incertitude que son prédécesseur sur les prochaines décisions, conformément à sa volonté de réduire la dépendance de la banque centrale à la "forward guidance". Toute formulation suggérant une inquiétude accrue face à l'inflation pourrait ainsi être interprétée comme la préparation d'une hausse dès septembre, un scénario déjà largement anticipé par les marchés.