Fed : "Nous prévoyons une baisse de 25 points de base avec un vote divisé" (AllianzGI)

(AOF) - Pour Michael Krautzberger, CIO Public Markets chez AllianzGI, la réunion de la Fed des 9 et 10 décembre 2025 "s'annonce serrée au sein d'un FOMC profondément divisé". "Dans l'ensemble, nous prévoyons une baisse de 25 points de base avec un vote divisé. Cette tendance accommodante sera motivée par les risques baissiers persistants sur le marché du travail et les signes de fragilité de la consommation", soutient-il.

"Les marchés des bons du Trésor devraient être quelque peu rassurés par une nouvelle baisse, même si, avec des rendements à 10 ans déjà autour de 4 %, la marge de manœuvre pour de nouvelles baisses semble limitée", ajoute le CIO Public Markets chez AllianzGI.