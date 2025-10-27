 Aller au contenu principal
Fed :" Nous anticipons un vote dissident en faveur d’une baisse plus marquée" (Generali Investments)
27/10/2025 à 11:23

(AOF) - "Le Comité de politique monétaire de la Fed devrait abaisser cette semaine la fourchette cible du taux des fonds fédéraux de 25 points de base, pour la porter à 3,75 %-4,00 %. Nous anticipons un vote dissident en faveur d’une baisse plus marquée, et possiblement d’autres membres plaidant pour le statu quo, un désaccord à deux sens, presque inédit", prévoit Paolo Zanghieri, Senior Economist chez Generali Investments.

Generali Investments anticipe une nouvelle réduction des taux en décembre, suivie d'une dernière au premier trimestre 2026. La période de blackout des données plaide pour des coupes rapides dans une logique de gestion des risques, mais la persistance de l'inflation dans les services empêche la Fed d'aller sous le niveau neutre, que nous estimons entre 3,25 % et 3,50 %.

"Le communiqué post-réunion devrait rester très proche de celui de septembre. Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell présentera probablement cette baisse comme une mesure de prudence, sans donner d'indication sur la décision de décembre", considère Paolo Zanghieri.

