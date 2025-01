Christophe Boucher met en avant un aspect "assez paradoxal" : d'une part, Jerome Powell a souligné que les conditions financières aux Etats-Unis sont accommodantes, et d'autre part, il a affirmé que les taux d'intérêt restent suffisamment restrictifs pour ramener l'inflation à 2%.

(AOF) - "Comme prévu, la Fed a maintenu ses taux inchangés et la conférence de presse n'a pas apporté beaucoup d'informations nouvelles", déclare Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions, au lendemain de la première décision de l'année 2025 de la réserve fédérale américaine. La Fed reste dépendante des données et n'est pas pressée de réduire ses taux. Elle est clairement entrée dans une phase d'attentisme. Selon nous, les taux resteront à leur niveau actuel tout au long du premier semestre."

Fed : "Les taux resteront à leur niveau actuel tout au long du premier semestre " (ABN Amro IS)

