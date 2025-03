Fed : "Les marchés américains plient sous le poids de l'imprévisibilité politique" (Allianz GI)

"Les marchés américains des actions et du crédit plient sous le poids de cette imprévisibilité politique", affirme Michael Krautzberger.

Allianz GI souligne que les données économiques américaines se sont affaiblies, les perspectives de la demande des consommateurs et du climat des affaires étant assombries par la politique du gouvernement américain.

(AOF) - "Nous prévoyons que la Fed maintiendra ses taux lors de la réunion du 19 mars, laissant la fourchette cible des Fed funds inchangée à 4,25 %-4,50 % pour la deuxième réunion consécutive", considère Michael Krautzberger, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI. Il estime, par ailleurs, que le sentiment du marché sur les perspectives économiques américaines en 2025 a changé depuis le début de l'année, compte tenu de l'incertitude en matière de politique commerciale et fiscale engendrée par la nouvelle administration Trump.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.