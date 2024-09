Fed : "La balance des risques inflation/emploi est désormais équilibrée" (Turgot AM)

(AOF) - "Au global, les données américaines au titre du mois écoulé ont révélé davantage une normalisation de l’économie qu’une récession. Les Minutes du FOMC de juillet et l’intervention de Jérôme Powell à Jackson Hole ne laissent à présent plus de doute : la balance des risques inflation/emploi est désormais équilibrée et la Réserve fédérale américaine va diminuer ses taux en septembre", certifie Geoffroy Landoeuer, directeur de la gestion financière de Turgot AM.

Au sujet de la BCE, Geoffroy Landoeuer développe : "En Europe, une nouvelle baisse des taux de la BCE paraît elle aussi acquise en septembre, le rythme pour la suite restant en revanche plus incertain. Les indicateurs d'activités ont rebondi grâce aux services, particulièrement en France avec "l'effet JO". Revers de la médaille, sans mauvais jeu de mots, les prix des services sont repartis à la hausse sur le mois (+4,2% en glissement annuel) et restent problématiques alors même que l'inflation dans son ensemble (+2,2%) a continué à converger vers sa cible".