(AOF) - "Pour la Fed, la baisse des taux est décalée, mais pas remise en cause", affirme Franck Dixmier, global cio Fixed Income chez Allianz Global Investors, en amont de la réunion de la Fed du 30 avril et 1er mai. Pour lui la Fed devrait confirmer la nécessité de maintenir une politique restrictive lors de cette réunion. Face à la persistance de l'inflation, elle a besoin de temps pour démarrer son cycle de baisses de taux. La récente surréaction des marchés est une opportunité pour rajouter de la duration sur la courbe de taux américaine.

Fed: la baisse des taux est décalée, mais pas remise en cause (Allianz GI)

