Fed : "De moins en moins nécessaire de maintenir une politique monétaire restrictive" (Natixis IM)

(AOF) - "ll semblerait que les attentes pour le symposium économique de Jackson Hole soient plus élevées que d'habitude cette année. Tous les regards seront tournés vers le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, qui s'exprimera vendredi", pose d'entrée Jack Janasiewicz, portfolio manager and lead portfolio strategist, chez Natixis IM. Il ajoute : "Pour nous, le ton de Powell sera crucial, et nous pensons qu'il sera plutôt accommodant".

Jack Janasiewicz estime que l'inflation continue de se rapprocher de l'objectif de 2%, à un rythme apparemment plus rapide que prévu. Si l'on y ajoute des signes de fléchissement du marché du travail, il semble de moins en moins nécessaire de maintenir une politique monétaire restrictive.

Natixis IM s'attend à ce que Jerome Powell réitère ce qu'il a dit lors des conférences de presse précédentes concernant les décisions de politique monétaire, à savoir la "dépendance aux données" et la "confiance accrue".

"Même si nous ne nous attendons pas à un discours restrictif, une lecture attentive devrait confirmer ce que les marchés ont déjà anticipé : le cycle de baisses commencera en septembre", conclut Jack Janasiewicz.