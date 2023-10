Fed: Allianz Global Investors anticipe un statu quo

(AOF) - « Statu quo pour la Fed ». « Nous n’attendons pas d’annonce lors de la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Fed », déclare Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez Allianz Global Investors, en amont de la réunion de la Fed du 31 octobre et du 1er novembre. « Malgré le récent pic de croissance, une probable entrée en récession en 2024 et une inflation qui décélère confortent la position de statu quo de la Fed. » Selon lui, « le contexte est favorable pour bâtir des positions sur les Treasuries ».

La croissance du produit intérieur brut " s'est accélérée au troisième trimestre, à 4,9 % sur un an, contre +4,5 % attendu, et +2,1 % au 2ème trimestre ", " toutefois, celle-ci est essentiellement portée par la consommation des ménages (+4 % contre +0,8 % au 2ème trimestre), qui ont puisé dans leur épargne ". Pour Alllianz, ce " pic " de croissance " devrait être le chant du cygne des consommateurs américains, dont le pouvoir d'achat a été fortement soutenu pendant le Covid et qui n'est donc pas pérenne ".

"Consécutivement au resserrement drastique des conditions monétaires, l'économie américaine devrait entrer en récession en 2024 ". Par ailleurs, " la publication des chiffres de l'inflation cœur, la mesure d'inflation préférée de la Réserve fédérale, à 3,7 % sur un an en septembre, confirme la tendance à la désinflation ".

Si " on ne peut écarter la possibilité d'une dernière hausse en fin d'année, anticipée avec une probabilité de seulement 30 % par les marchés ", elle " n'aurait qu'un impact limité sur ces derniers " car les investisseurs " regardent au-delà, et se préparent à ce que les taux restent longtemps sur un plateau, avec une première baisse mi-2024 ".