FE fundinfo acquiert une société de conseil sur l' ESG

(NEWSManagers.com) - Le fournisseur de données sur les fonds FE fundinfo a acquis Center for Social and Sustainable Products (CSSP) afin d' élargir ses capacités en matière d' ESG. Le montant de l'acquisition n'a pas été dévoilé.

Fondée en 2009 et basée au Liechtenstein, CSSP est une société de conseil et de recherche qui fournit à ses clients des données et des rapports ESG, pour les aider à analyser les risques et les opportunités liés à l'ESG et au climat dans leurs investissements.

FE fundinfo a acquis la totalité du capital de CSSP, y compris sa plateforme yourSRI.com qui fournit des filtres et des labels ESG sur des milliers de fonds. Dans le cadre de l'accord, les fondateurs de CSSP, Oliver Oehri et Christoph Dreher, co-dirigeront le groupe de produits ESG de FE fundinfo.