FDJ: vise un CA 2023 en hausse de l'ordre de +5 %

(CercleFinance.com) - Le produit brut des jeux (PBJ) s'élève à 4 808 millions d'euros à fin septembre, stable par rapport à 2022. Après 3 044 millions d'euros de prélèvements publics, le produit net des jeux (PNJ) ressort à 1 771 millions d'euros, en progression de +0,8 %, sur la base de mises en progression de +2,0 %.



En tenant compte du produit des autres activités de 103 millions d'euros, en progression de plus de +10 % à périmètre comparable, le chiffre d'affaires du Groupe à fin septembre 2023 s'établit à 1 875 millions d'euros, en hausse de +3,9 %.



À périmètre comparable, la progression du chiffre d'affaires est de +1,3 %. Elle ressort à +4,6 %, en ligne avec celle du 1er semestre, hors Euromillions.



Au 3e trimestre, le chiffre d'affaires s'établit à 586 millions d'euros, en baisse de -1 % et de -3 % à périmètre comparable.



FDJ vise un chiffre d'affaires 2023 en progression de l'ordre de +5 %, soit entre +1,5 % et +2 % à périmètre comparable, avec un taux de marge d'EBITDA courant maintenu à environ 24 % grâce à la bonne maîtrise des charges.





