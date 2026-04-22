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FDJ United répond aux actionnaires avant l’assemblée générale du 23 avril 2026
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 10:38

* FDJ United a publié avant assemblée générale du 23 avril 2026 une séance de questions-réponses écrites d’actionnaires, centrée sur qualité du service client. * Conseil d’administration souligne enjeu lié à fusion des activités Unibet et Parions Sport en Ligne, suivie de migration des comptes joueurs et des systèmes le 24 mars 2026. * Groupe reconnaît une dégradation ponctuelle de l’expérience de certains clients durant phase de transformation. * Qualité du service est suivie via indicateurs opérationnels, dont délais de réponse et de résolution, satisfaction client, qualité des interactions. * Mesures engagées visent stabilisation, avec simplification des processus, renforcement des équipes, déploiement d’un nouvel outil CRM, pour un retour progressif à des volumes normalisés et une amélioration des délais et de la satisfaction. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. FDJ United published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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