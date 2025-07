FDJ United, plus forte baisse du SBF 120 et du SRD à la clôture du mercredi 9 juillet 2025

(AOF) - FDJ United (- 4,60 %, à 30,26 euros)

Crédit Agricole Assurances a annoncé le succès de la cession d'un peu plus de 6,11 millions d'action FDJ United, représentant environ 3,3 % du capital du spécialiste des jeux d'argent et de hasard. Ces actions ont été placées à un prix de 30 euros par titre, ce qui explique la baisse de l'action FDJ United.

Points-clés

- Deuxième loterie européenne, créée en 1933 et 4ème mondiale, acteur de référence des paris sportifs en France avec 50 % de parts de marché sous les marques Loto, Cash, Parions Sport…;

- Chiffre d’affaires de 3,8Mds€ réalisé à 66 % dans la loterie et paris sportifs en réseau France, 26 % dans Paris et les jeux en ligne, 5 % dans la loterie internationale puis les paiement & Services ;

- Modèle d’affaires fondé sur 4 piliers -la dynamique de la loterie, la progression des paris sportifs, l’implantation internationale et l’ancrage territorial- et bénéficiant en France d’un cadre régulé et d’un réseau de 29 000 points de vente offrant une croissance régulière des revenus ;

- Capital détenu à 20,46 % par l’Etat français (27,11 % des droits de vote), la mutuelle des anciens combattants (15,17 % et 19,82 %), Stéphane Pallez étant présidente-directrice générale du conseil de 15 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- réorganisation en 4 divisions : loterie et paris sportifs en réseau France, Paris et jeux en ligne, loterie internationale et paiement & Services,

- adaptation au durcissement fiscal devant permettre au moins 100 M€ de contribution au résultat d’exploitation en 2027, dont plus de la moitié concernera la BU Paris et les jeux en ligne,

- nouveaux services en points de vente–factures des trésoreries publiques, services de paiements sous la marque Nirio pour les bailleurs ou énergéticiens…,

- montée en puissance du digital (15 %), dopé par les investissements dans les jeux en ligne : poker en ligne, paris sportifs en France par l’acquisition de Zeturf (20 % des paris hippiques en France) et, par partenariat avec Scientific Games, dans les jeux à gratter phygitaux,

- volontarisme de la croissance externe en Europe : après les acquisitions de Premier Lotteries Ireland et du britannique Sporting Group, prise de contrôle à 91 % à mi- octobre du suédois Kindred, exploitant des marques Unibet et 32Red,

- innovation démultipliée à partir de l’infrastructure technologique détenue en propre : 5 Mds de transactions par an dans les cloud du groupe, 100 000 équipements connectés en points de vente) et engagements dans des fonds de financement de start-ups (300 soutenue ;

- Stratégie environnementale visant un repli de 50 % des émissions de CO2 en 2025 vs 2017 pour toute la chaîne de valeur, la neutralité carbone du scope 1 ayant été atteinte en 2019 par financement de projets de compensation carbone ;

- Bilan déséquilibré par l’acquisition de Kiindred : 1,2 M€ de capitaux propres face à 1,8 Md de dette nette mais effet de levier limité à 1,9.

Défis

- Visibilité stratégique avec la confirmation par le conseil d’Etat du monopole des jeux pour 24 années ;

- Intégration de Kindred : 700 M€ de revenus additionnels, renforcement de la présence en Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède (soit 26 % des revenus) ;

- Objectifs 2025 : stabilité des revenus à 3,8 Mds€ et recul de la marge opérationnelle au taux de + 24 % du fait du durcissement de la fiscalité sur les jeux d’argent en France et aux Pays-Bas (65 M€ d’impact) et réduction de 150 M€ de la dette nette ;

- Objectifs de moyen terme : investissements entre 4 % et 5 % du chiffre d’affaires et maintien de la flexibilité financière avec un levier d’endettement inférieur à 2 ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,05 €, soit un taux de distribution de 77 %.