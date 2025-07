FDJ United: placement accéléré d'actions par CAA information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Assurances (CAA), qui détient actuellement 6.110.156 actions FDJ United , représentant environ 3,3% du capital et 4,5% des droits de vote, fait part du lancement de la cession de la totalité de cette participation.



Ces actions seront placées auprès d'investisseurs qualifiés par le biais d'un processus de construction accélérée d'un livre d'ordres. Le placement débute immédiatement et son règlement-livraison devrait intervenir le 11 juillet.



CAA est actionnaire du groupe de jeux d'argent et de hasard depuis son introduction en bourse en novembre 2019, et l'a accompagné tout au long de son développement avec notamment le succès récent de l'acquisition de Kindred.



Il a réalisé une première cession d'environ 4,1 millions d'actions en novembre 2024 dans le cadre de sa stratégie de rationalisation du portefeuille d'investissements. A l'issue du placement, CAA ne sera plus actionnaire de FDJ United.





