FDJ United-JP Morgan met en garde contre les impôts et la réglementation, l'action plonge

L'action FDJ United FDJU.PA recule mardi à la Bourse de Paris après une dégradation de la recommandation sur le spécialiste des jeux d'argent et de hasard par JP Morgan, qui invoque de multiples hausses d'impôts sur les marchés du groupe et des réglementations strictes au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Vers 10h20 GMT, l'action recule de 4,83%, lanterne rouge de l'indice SFB 120, qui prend 0,1% au même moment.

Les analystes de JP Morgan soulignent que l'acquisition du groupe de jeux en ligne Kindred l'année dernière est intervenue à un moment peu propice, l'activité ayant été fortement affectée par le durcissement de la réglementation au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Les opportunités attendues de l'acquisition de Kindred ne se reflètent pas encore dans l'activité paris et jeux en ligne (BU), explique le courtier, qui s'était initialement montré optimiste, car la diversification accrue ajoutait un élément défensif, l'offre globale devait s'améliorer et la transaction semblait opportune avant la légalisation éventuelle des casinos en ligne en France.

"Bien que notre opinion reste inchangée, les obstacles réglementaires sont devenus des obstacles importants à l'ambition à moyen terme de FDJ, plus que ce que la société (et le marché) n'avait prévu, comme le reflète la performance de l'action cette année", écrivent les analystes.

L'action FDJ United a perdu 34% depuis de début de l'année.

Le courtier abaisse ainsi sa recommandation sur la valeur du groupe à "sous-pondérer" contre "surpondérer".

A fin septembre, le chiffre d'affaires de l'activité BU a reculé de 12,9%, un recul principalement imputable aux nouvelles mesures fiscales, notamment en France à compter du 1er juillet dernier, et au durcissement dans la mise en oeuvre de la régulation, avec une baisse de près de 46% aux Pays-Bas et de près 23% au Royaume-Uni.

Le courtier voit par ailleurs un risque de baisse pour les estimations de l'exercice 2027-2028, avec une croissance du chiffre d'affaires d'environ 4% pour l'activité BU, contre un objectif "à un chiffre élevé" anticipé par FDJ.

JP Morgan fait preuve d'une plus grande prudence pour 2026, le groupe étant peu susceptible de connaître une croissance régulière en 2026, avec des contrôles d'accessibilité financière mi-février aux Pays-Bas, et de nouvelles augmentations des taxes sur les jeux aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France et en Roumanie. Il note également des objectifs ambitieux pour 2028 en termes de croissance du chiffre d'affaires et de marges.

Plusieurs groupes du secteur des jeux en ligne, tels que Entain ENT.L , Flutter FLTRF.L et Playtech PTEC.L , ont mis en garde ces derniers jours contre l'impact des mesures fiscales proposées par le budget britannique présenté fin novembre, qui comprennent une augmentation des taxes sur les jeux d'argent.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)