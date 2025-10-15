FDJ United, Drone Volt, GL Events... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Bouygues / Orange /Free-Groupe iliad

Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ont pris note de la décision du groupe Altice de rejeter leur offre conjointe non engageante remise le 14 octobre au soir pour le rachat d'une large part des activités télécoms d'Altice France. " Les trois opérateurs restent convaincus de la pertinence de leur proposition et de l'intérêt du projet industriel qu'ils poursuivent pour le marché et l'ensemble de ses parties prenantes, clients, salariés, créanciers et actionnaires " indique les trois sociétés dans un communiqué commun.

Drone Volt

Drone Volt a enregistré un chiffre d'affaires de 1,9 million d'euros au troisième trimestre 2025, soit un recul de 74% sur un an. Le taux de marge brute sur cette période a atteint 39%, de nouveau en forte progression sur un an (+24 points). Dans la continuité du partenariat exclusif signé début octobre avec Ampacimon pour l'installation automatisée de capteurs DLR sur les lignes à haute et très haute tension, Drone Volt anticipe une forte activité commerciale au dernier trimestre 2025. Le groupe confirme son objectif d'atteindre un Ebitda positif sur le second semestre 2025.

EssilorLuxottica

Le géant de l'optique publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

FDJ United

FDJ United a vu son chiffre d'affaires bondir de 29,2%, à 864 millions d'euros, en données publiées, mais il s'affiche en repli de 3% en données retraitées et de -0,7% à fiscalité sur les jeux constante. Avec la hausse de 5,7% des prélèvements publics, le produit net des jeux a reculé de 2,4% à 819 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'année, le spécialiste des jeux d'argent et de hasard a vu ses revenus atteindre 2,730 milliards d'euros, hausse de 30,2% à données publiées, ou en baisse 2,1% à données retraitées et de -1,3% à fiscalité sur les jeux constante.

GL Events

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de GL events a reculé de 25%, à 288,2 millions d'euros. Le chiffre d'affaires à change constant a diminué de 2%, à 1,2 milliard d'euros, sur les neufs premiers mois de l'année 2025. En outre, 51% de l'activité a été réalisée à l'international à fin septembre 2025. Dans un contexte géopolitique incertain et après une forte croissance en 2024, GL events confirme ses objectifs pour l'exercice 2025. Le groupe vise toujours une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 5% ; une amélioration de sa marge opérationnelle.

HRS

Le concepteur et fabricant des stations de ravitaillement en hydrogène livrera ses résultats annuels.

Lagardère

Le groupe dévoilera ses résultats annuels.

Largo

L'expert du reconditionnement de produits high-tech présentera ses résultats du premier semestre.

Maurel et Prom

La société pétrolière spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Pernod Ricard

Le groupe de vins et spiritueux signalera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Prodware

Le spécialiste de la transformation digitale des ETI, grandes entreprises et administrations diffusera ses résultats du premier semestre.

Sartorius

Le partenaire de premier plan de l'industrie pharmaceutique publiera ses résultats du troisième trimestre.

Showroomprive.com

Le groupe spécialisé dans la vente événementielle annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Stef

Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Virbac

Le spécialiste de la santé animale rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.