 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 083,50
+0,06%
Indices
Chiffres-clés

FDJ United, Drone Volt, GL Events... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 15/10/2025 à 18:27

(AOF) - Bouygues / Orange /Free-Groupe iliad

Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ont pris note de la décision du groupe Altice de rejeter leur offre conjointe non engageante remise le 14 octobre au soir pour le rachat d'une large part des activités télécoms d'Altice France. " Les trois opérateurs restent convaincus de la pertinence de leur proposition et de l'intérêt du projet industriel qu'ils poursuivent pour le marché et l'ensemble de ses parties prenantes, clients, salariés, créanciers et actionnaires " indique les trois sociétés dans un communiqué commun.

Drone Volt

Drone Volt a enregistré un chiffre d'affaires de 1,9 million d'euros au troisième trimestre 2025, soit un recul de 74% sur un an. Le taux de marge brute sur cette période a atteint 39%, de nouveau en forte progression sur un an (+24 points). Dans la continuité du partenariat exclusif signé début octobre avec Ampacimon pour l'installation automatisée de capteurs DLR sur les lignes à haute et très haute tension, Drone Volt anticipe une forte activité commerciale au dernier trimestre 2025. Le groupe confirme son objectif d'atteindre un Ebitda positif sur le second semestre 2025.

EssilorLuxottica

Le géant de l'optique publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

FDJ United

FDJ United a vu son chiffre d'affaires bondir de 29,2%, à 864 millions d'euros, en données publiées, mais il s'affiche en repli de 3% en données retraitées et de -0,7% à fiscalité sur les jeux constante. Avec la hausse de 5,7% des prélèvements publics, le produit net des jeux a reculé de 2,4% à 819 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'année, le spécialiste des jeux d'argent et de hasard a vu ses revenus atteindre 2,730 milliards d'euros, hausse de 30,2% à données publiées, ou en baisse 2,1% à données retraitées et de -1,3% à fiscalité sur les jeux constante.

GL Events

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de GL events a reculé de 25%, à 288,2 millions d'euros. Le chiffre d'affaires à change constant a diminué de 2%, à 1,2 milliard d'euros, sur les neufs premiers mois de l'année 2025. En outre, 51% de l'activité a été réalisée à l'international à fin septembre 2025. Dans un contexte géopolitique incertain et après une forte croissance en 2024, GL events confirme ses objectifs pour l'exercice 2025. Le groupe vise toujours une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 5% ; une amélioration de sa marge opérationnelle.

HRS

Le concepteur et fabricant des stations de ravitaillement en hydrogène livrera ses résultats annuels.

Lagardère

Le groupe dévoilera ses résultats annuels.

Largo

L'expert du reconditionnement de produits high-tech présentera ses résultats du premier semestre.

Maurel et Prom

La société pétrolière spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Pernod Ricard

Le groupe de vins et spiritueux signalera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Prodware

Le spécialiste de la transformation digitale des ETI, grandes entreprises et administrations diffusera ses résultats du premier semestre.

Sartorius

Le partenaire de premier plan de l'industrie pharmaceutique publiera ses résultats du troisième trimestre.

Showroomprive.com

Le groupe spécialisé dans la vente événementielle annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Stef

Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Virbac

Le spécialiste de la santé animale rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valeurs associées

BOUYGUES
41,580 EUR Euronext Paris 0,00%
ESSILORLUXOTTICA
270,200 EUR Euronext Paris 0,00%
FDJ UNITED
27,660 EUR Euronext Paris 0,00%
GL EVENTS
28,850 EUR Euronext Paris 0,00%
HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
3,030 EUR Euronext Paris 0,00%
LAGARDERE SA
18,700 EUR Euronext Paris 0,00%
LARGO
2,180 EUR Euronext Paris 0,00%
MAUREL & PROM
4,748 EUR Euronext Paris 0,00%
ORANGE
14,015 EUR Euronext Paris 0,00%
PERNOD RICARD
83,380 EUR Euronext Paris 0,00%
PRODWARE
13,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
185,950 EUR Euronext Paris 0,00%
SHOWROOMPRIVE
0,4500 EUR Euronext Paris 0,00%
STEF
121,200 EUR Euronext Paris 0,00%
VIRBAC
308,000 EUR Euronext Paris 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 15/10/2025 à 18:27:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank