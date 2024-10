Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDJ: succès de l'OPA, va acquérir plus de 90% de Kindred information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 18:12









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) annonce le succès de son offre publique d'achat sur Kindred Group, acteur de premier plan dans le secteur des paris et jeux d'argent en ligne en Europe.



Au terme de la période d'offre s'achevant le 2 octobre, 195 659 291 certificats de dépôt suédois (SDR) de Kindred, soit 90,66 % du capital du Groupe ont été apportés.



FDJ avait par ailleurs acquis directement auprès de Veralda 2 400 000 SDR de Kindred, soit 1,11 % du capital du Groupe.



La condition suspensive de contrôler plus de 90 % du capital de Kindred1 étant réalisée, FDJ a décidé de finaliser l'acquisition de Kindred Group.



FDJ annonce par ailleurs étendre son offre jusqu'au 18 octobre 2024 afin

de permettre aux actionnaires de Kindred n'ayant pas apporté leurs titres de le faire dans des conditions inchangées, soit 130 SEK par SDR.







