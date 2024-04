Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDJ: Stéphane Pallez reconduite comme p.d.-g pour 4 ans information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 15:02









(CercleFinance.com) - FDJ a fait savoir que son conseil d'administration avait approuvé le renouvellement de Stéphane Pallez dans ses fonctions de Présidente directrice générale, pour un mandat de quatre ans.



P.d.-g. de La Française des Jeux depuis 2014, Stéphane Pallez a conduit une transformation majeure de l'entreprise au cours de ses deux premiers mandats, conjuguant croissance, digitalisation, innovation et engagement sociétal, souligne la société.



Stéphane Pallez a notamment conduit avec succès la privatisation par voie d'introduction en Bourse de FDJ en novembre 2019, qui a été le point de départ d'une nouvelle étape du développement du Groupe.



' Je me réjouis de pouvoir poursuivre la transformation du Groupe pour en faire un champion européen des jeux d'argent et de hasard grâce au projet d'acquisition de Kindred, annoncé en ce début d'année, dans le respect de nos valeurs de responsabilité et d'impact positif', a commenté la dirigeante.





Valeurs associées FDJ Euronext Paris +1.62%