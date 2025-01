FDJ : retombe au contact des 35E, les 34E en vue information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 10:54









(CercleFinance.com) - Début d'année compliqué pour FDJ (et depuis l'échec sous 39,8E le 18 novembre), et une chute de -3,5% ce mercredi 15 débouche sur la cassure du plancher des 35,35E, avec comme prochain objectif le support des 34,44E du 3 octobre ou 34E du 5 août.





Valeurs associées FDJ 35,12 EUR Euronext Paris -3,25%