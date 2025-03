FDJ: résultat net ajusté de 490,1 ME en 2024 (+13,1 %) information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 09:49









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 3 065 millions d'euros en 2024, en croissance de +16,9 % et de +9,5 % hors Kindred.



En intégrant Kindred à partir du 11 octobre, FDJ United a enregistré un produit brut des jeux (PBJ = mises - gains des joueurs) de 7 647,0 millions d'euros (+14,0 %).



L'EBITDA courant s'inscrit à 792 millions d'euros, en hausse de +21 %, soit une marge de 25,8 %. Le résultat opérationnel courant (ROC) du Groupe s'établit ainsi à 567,7 millions d'euros, en hausse de +6,8 %.



Le résultat net s'élève à 398,9 millions d'euros contre 425,1 millions d'euros en 2023. Le résultat net ajusté est de 490,1 millions d'euros, en hausse de +13,1 %.



En 2025, FDJ United vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 3,8 milliards d'euros, avec un taux de marge d'EBITDA courant supérieur à 24 %.



Le Groupe a réaffirmé ses objectifs financiers 2025. Il vise ainsi pour les prochains exercices un taux de conversion de l'EBITDA courant en trésorerie supérieur à 80 %, un niveau de CAPEX compris entre 4 % et 5 % du chiffre d'affaires et une flexibilité financière avec un levier d'endettement (dette financière nette / EBITDA courant) inférieur à x2.





