FDJ: progression de 21% de l'EBITDA courant en 2024 information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - La FDJ dévoile un EBITDA courant en progression de 21% à 792 millions d'euros au titre de 2024, soit une marge de 25,8% pour un chiffre d'affaires en hausse de 17% à 3,06 milliards, en intégrant Kindred à partir du 11 octobre et sur la base des activités conservées.



Pro forma, comme si l'acquisition de Kindred était intervenue le 1er janvier 2024 et sur la base du périmètre effectivement conservé par le groupe, le chiffre d'affaires ressort à près de 3,8 milliards d'euros, avec une marge d'EBITDA courant proche de 25,5%.



La Française des Jeux estime que la loi de financement 2025 de la Sécurité Sociale en France affectera mécaniquement son CA et son EBITDA courant pour près de 45 millions d'euros sur l'exercice, soit un impact de près de 90 millions en année pleine.



Le groupe de jeux d'argent et de hasard indique néanmoins avoir 'commencé à mettre en place des mesures dont l'effet graduel vise à compenser pleinement l'impact de cette augmentation fiscale dès 2027'.





