FDJ : lancement d'une OPA sur Kindred pour 2,6 milliards d'euros

(AOF) - Ce lundi, La Française des jeux (FDJ) a annoncé son intention de lancer une offre publique d'achat sur l'ensemble du capital de l'opérateur de jeux en ligne Kindred pour un montant de 2,6 milliards d'euros. Objectif : former « un champion européen des jeux d'argent et de hasard », selon la FDJ. Kindred, qui détient notamment Unibet, « est un acteur de premier plan dans le secteur des paris et des jeux d'argent en ligne en Europe » et ce rapprochement donnera naissance à un « champion européen au profil financier renforcé », souligne la FDJ.

L'offre du groupe français, qui porte sur l'ensemble du capital de Kindred, " est faite au prix de 130 couronnes suédoises par action de Kindred, coté au Nasdaq à Stockholm ", un prix " qui représente une prime de 24% sur le cours de clôture au 19 janvier et correspond à une valeur d'entreprise de 2,6 milliards d'euros pour Kindred ".

Elle sera ouverte le 19 février prochain, " pour une période de neuf mois maximum".

Une solide performance au quatrième trimestre

Côté résultats, la FDJ a par ailleurs annoncé ce lundi un chiffre d'affaires global de 747 millions d'euros, en hausse de 13,8 % par rapport au troisième trimestre.

Toutes les activités enregistrent une bonne performance ", assure la FDJ. Sa loterie enregistre un chiffre d'affaires de 531 millions d'euros en hausse de +7,8 % et les paris sportifs et jeux en ligne " confirment leur bonne dynamique ", avec un chiffre d'affaires de 159 millions d'euros, en progression de 14,9 %.

Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires global de l'opérateur ressort à 2,621 milliard d'euros, en progression de 6,5 %.

Le groupe communiquera ses résultats 2023 le jeudi 15 février 2024 avant Bourse.

Points-clés

- Deuxième loterie européenne, créée en 1933 et 4ème mondiale, acteur de référence des paris sportifs en France avec 50 % de parts de marché sous les marques Loto, Cash, Parions Sport…;

- Chiffre d’affaires de 2,5 Mds€ réalisé à 77 % dans la loterie, 19 % dans les paris sportifs & jeux en ligne et le reste dans la diversification - paiement & services, divertissement, international ;

- Modèle d’affaires « Raison d’être » fondé sur 4 piliers – l’offre de jeux, le modèle sociétal, l’ancrage territorial et la durabilité :

- bénéficiant d’un cadre régulé, d’un monopole sur la loterie assuré pour 25 ans et d’un réseau de 30 000 points de vente assurant une croissance régulière des ventes ;

- visant la place d’acteur international de référence dans les jeux et services ;

- Capital détenu à 20,46 % par l’Etat français (27,11 % des droits de vote), la mutuelle des anciens combattants (15,16 % et 19,82 %), Stéphane Pallez étant présidente directrice générale du conseil d’administration de 15 membres ;

- Bilan non endetté avec 925 M€ de capitaux propres, 941 M€ d’excédent net à fin juin 2023 et 1 Md€ de disponibilités.

Enjeux

- Plan stratégique 2020-2025 :

- en 3 points : dynamique de la loterie, progression des paris sportifs et leviers de croissance (exportation de l’expertise, nouveaux services en points de vente),

- objectifs rehaussés : hausse annuelle de 4 à 5 % des revenus dont 20 % de mises digitales, taux de marge opérationnelle de +25 % et taux de distribution de 80 à 90 % ;

- Stratégie d’innovation : engagements, pour 75M€, dans des fonds de financement de start-up (300 soutenues) avec 2 fonds d’investissements propres, Aria et V13Invest et, en interne, un Lab inno ;

- Stratégie environnementale visant un repli de 50 % des émissions de CO2 en 2025 vs 2017 pour toute la chaîne de valeur, la neutralité carbone du scope 1 ayant été atteinte en 2019 par financement de projets de compensation carbone ;

- Accélération des activités de distribution dans le réseau physique – factures des trésoreries publiques, services de paiements sous la marque Nirio pour les bailleurs ou énergéticiens…- et montée en puissance du digital (près de 13% des mises totales) ;

- Développement international avec l’acquisition de Premier Lotteries Ireland et redressement du britannique Sporting Group ;

- Visibilité stratégique avec la confirmation par le conseil d’Etat du monopole des jeux.

Défis

- Incertitudes sur le maintien de la participation dans le chinois BZCP ;

- Retombées des investissements dans les jeux en ligne : dans le poker en ligne, dans les paris sportifs en France par l’acquisition de Zeturf (20 % des paris hippiques en France) et, par partenariat avec Scientific Games, dans les jeux à gratter phygitaux ;

- Après une croissance de 6,3 % des revenus et du résultat net au 1er semestre, objectifs 2023 relevés : revenus en progression de + 5 % et taux de marge stable autour de 24 %.

