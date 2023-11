Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 13:10









(CercleFinance.com) - Française des Jeux (FDJ) se hisse dans le vert avec un gain de près de 1%, aidé par des propos de Stifel qui initie une couverture avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 38 euros sur le titre du groupe de jeux d'argent.



Le broker pointe 'un modèle d'affaires unique sur le marché actions français avec une visibilité à long terme' et estime que 'la sous-performance du titre offre un risque-rendement positif', ainsi qu'un 'point d'entrée attractif'.





Valeurs associées FDJ Euronext Paris +1.04%