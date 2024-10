FDJ dans le rouge: l'Etat pourrait taxer davantage les jeux d'argent et de hasard

(AOF) - Le gouvernement va de nouveau taper dans la caisse des jeux d'argent et de hasard. FDJ (-4,68% à 35,06 euros) affiche la plus forte baisse du SBF120 et du marché SRD après que "Les Échos" ont annoncé que le gouvernement veut augmenter les prélèvements sociaux du secteur "dès 2025". "En ponctionnant davantage loteries, casinos et autres entreprises de paris, la Sécurité sociale pourrait récupérer près de 500 millions d'euros par an", ajoute le quotidien économique. De son côté, le casinotier Partouche perd 4,65% à 18,45 euros.

Selon "Les Échos", l'exécutif prévoit une large refonte des assiettes et des taux applicables aux différentes catégories d'acteurs du secteur.

Le taux de CSG applicable aux gains du loto et du casino augmenterait de 2 à 3 points pour atteindre 9,2% (soit le taux appliqué aux revenus du travail et du capital), et serait calculé sur l'entièreté du " PBJ " (Produit brut des jeux) alors que seul 68% de celui des machines à sous est aujourd'hui pris en compte. Le "Produit brut des jeux" est la différence entre les mises des joueurs et les gains des gagnants.

Selon le quotidien économique, les taux de cotisations sociales des paris sportifs seraient augmentés de 4 à 5 points pour atteindre 15 % du PBJ. Le poker en ligne verrait sa contribution quintupler, de 0,2% à 1% des mises, tandis que les cercles de jeux physiques, actuellement dispensés de touts prélèvements sociaux, se verraient demander 10 % de leur PBJ.

Contactée par AOF, la FDJ affirme qu'"à (sa) connaissance", le budget de la Sécurité sociale (PLFSS) qui sera présenté en conseil des ministres mercredi prochain 9 octobre, "ne contiendra pas de mesure fiscale concernant les jeux d'argent".

Contactés également, le groupe casinotier Partouche et le spécialiste des jeux en ligne Banijay Group ont déclaré n'avoir pas de commentaire à faire sur ce point.