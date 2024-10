FDJ chute alors que l'exécutif pourrait taxer davantage les jeux d'argent et de hasard

(AOF) - FDJ (-4,68% à 35,06 euros) affiche la plus forte baisse du SBF120 et du marché SRD après que "Les Échos" ont annoncé que le gouvernement veut augmenter les prélèvements sociaux du secteur des jeux d’argent et de hasard "dès 2025". "En ponctionnant davantage loteries, casinos et autres entreprises de paris, la Sécurité sociale pourrait récupérer près de 500 millions d'euros par an", ajoute le quotidien économique. De son côté, le casinotier Partouche perd 2,33% à 18,90 euros.