FDJ bien orienté après ses chiffres annuels information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 15:27









des grilles de Loto, un jeu de la FDJ. (crédit photo : Adobe Stock / ) (CercleFinance.com) - L'action FDJ (Française des Jeux) prend près de 3% après une publication meilleure que prévu au titre de 2024, et ce malgré l'annonce par le groupe de l'impact estimé de la nouvelle fiscalité sur les jeux d'argent en France. Il a dévoilé, en intégrant Kindred à partir du 11 octobre, un EBITDA courant en progression de 21% à 792 millions d'euros et un chiffre d'affaires en hausse de 17% à 3,06 milliards, dépassant de 4% et 1% respectivement les attentes d'Oddo BHF. La FDJ a évalué l'impact négatif de la nouvelle taxation des jeux en France à 45 millions d'euros en 2025 et à 90 millions en année pleine, mais a précisé mettre en place un plan pour 'compenser pleinement l'impact de cette augmentation fiscale dès 2027'. 'L'impact de la nouvelle fiscalité en France est certes significatif pour FDJ, mais devrait être absorbé au cours des prochaines années et nous semble déjà intégré au moins partiellement dans le cours de Bourse', juge Oddo BHF.

Valeurs associées FDJ 37,04 EUR Euronext Paris +3,46%