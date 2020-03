Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ anticipe une baisse de €120 mlns de son CA et un Ebitda annuel de €50 mlns Reuters • 20/03/2020 à 07:12









20 mars (Reuters) - La Francaise des Jeux SA FDJ.PA : * DIT QUE LA CONTINUITÉ DE L'ACTIVITÉ EST ASSURÉE GRÂCE À LA MOBILISATION DU GROUPE * PRÈS DE 80 % DES POINTS DE VENTE AUTORISÉS À RESTER OUVERTS À CE STADE, DANS LE CADRE DES AUTORISATIONS DONNÉES AUX BURALISTES ET AUX MARCHANDS DE PRESSE * SOLIDITÉ FINANCIÈRE DU GROUPE AVEC UNE IMPORTANTE TRÉSORERIE MOBILISABLE À COURT TERME * EXERCICE 2020 SIGNIFICATIVEMENT AFFECTÉ SUR LES PARIS SPORTIFS PAR LES ANNULATIONS DE COMPÉTITIONS * ANNONCE QU'UN PLAN D'ACTIONS GLOBAL ET SIGNIFICATIF A DÉJÀ ÉTÉ ENGAGÉ POUR LIMITER L'IMPACT DE LA BAISSE D'ACTIVITÉ SUR LA RENTABILITÉ DU GROUPE * REPORTE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 AVRIL AU 18 JUIN 2020 ET LA MISE EN PAIEMENT DU DIVIDENDE DE 122 MILLIONS D'EUROS AU 30 JUIN Pour plus de détails, cliquez sur FDJ.PA

Valeurs associées FDJ Euronext Paris +2.70%