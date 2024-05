Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDJ: annulation d'actions après une décision de justice information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) fait part de l'annulation de 5,73 millions d'actions (soit 3% du capital) et de la réduction corrélative de son capital à désormais 185,27 millions d'actions, à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 10 mai dernier.



Cet arrêt a validé une décision prise en 2019 par le Tribunal de commerce de Marseille, qui avait constaté que Soficoma était tenue de céder ces 5,73 millions d'actions à la FDJ pour 15,65 millions d'euros et avait perdu sa qualité d'actionnaire depuis mai 2017.



La FDJ a consigné le prix d'acquisition des actions au profit de Soficoma auprès de la CDC en mai 2017. Les 44,17 millions d'euros de dividendes attachés à ces titres mis en paiement après cette date, conservés par la FDJ, seront affectés à un compte de capitaux propres.





