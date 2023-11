Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ: acquisition de Premier Lotteries Ireland finalisée information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) annonce la finalisation de l'acquisition de Premier Lotteries Ireland (PLI), opérateur détenteur des droits exclusifs pour opérer la loterie nationale irlandaise jusqu'en 2034, suite à l'autorisation du régulateur national en octobre dernier.



Cette acquisition permet au groupe français de devenir, pour la première fois, opérateur d'une loterie étrangère, s'inscrivant ainsi dans son ambition stratégique de devenir un opérateur B2C à l'international, tant en loterie que sur les paris sportifs et jeux en ligne.



Avec plus de deux cents collaborateurs, PLI propose une quarantaine de jeux. Il a enregistré un produit brut des jeux de 399 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 140 millions en 2022, avec un taux de marge d'EBITDA comparable à celui de FDJ.





Valeurs associées FDJ Euronext Paris 0.00%