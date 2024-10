Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDJ : -10%, la hausse des taxes sur les jeux ne 'passe pas' information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 12:55









(CercleFinance.com) - FDJ dévisse de -10% vers 33,2E : ceci survient 36 heures après l'annonce de l'achat du suédois Kinred, une opération de croissance externe qui va peser en terme d'endettement, et au lendemain de l'évocation d'une nouvelle taxe sur les jeux d'argent dès 2025 destinée à renflouer la 'Sécu'.

FDJ efface tous ses gains depuis le 26 juillet et s'apprêt à combler le 'gap' des 32,8E du 25 juillet.

Le support suivant se dessine vers 31,8E, puis 31E, plancher du 14 juin... faites vos jeux !



Valeurs associées FDJ 34,30 EUR Euronext Paris -6,74%