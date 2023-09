FDE : sa filiale norvégienne veut s'imposer en Scandinavie

(AOF) - FDE (La Française de l’Énergie), producteur d'énergie à bilan carbone négatif, annonce que sa nouvelle filiale norvégienne, Biogy Solutions AS, a pour ambition de devenir un leader sur le marché du Biogaz et du Bio-CO2 en Scandinavie. En effet, Biogy Solutions AS propose des solutions énergétiques à faible empreinte carbone reposant sur le développement local.

Sur les objectifs stratégiques de la société, Julien Moulin, Président de FDE, a déclaré: " Notre objectif principal est d'utiliser notre expertise en tant qu'opérateur entièrement intégré dans les projets de Bio-GNL et de Bio-CO2 pour les applications industrielles et de mobilité en Norvège. Avec une participation majoritaire de 80% détenue par FDE et 20% par la société holding de Jan Kåre Pedersen, nous sommes engagés au travers de Biogy Solutions à une croissance rapide et à la création de valeur ajoutée en local."

Biogy Solutions AS a constitué une équipe de direction solide, notamment avec Antoine Forcinal, également Directeur Général de FDE. "Nous recrutons activement le personnel clé et sommes impatients de dévoiler notre premier projet au quatrième trimestre 2023", a déclaré Jan Kåre Pedersen, Président Exécutif de Biogy Solutions AS.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.