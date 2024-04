Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDE: le titre progresse, rachats d'actions en soutien information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 12:31









(CercleFinance.com) - La Française de l'Energie (FDE) s'inscrivait en hausse mercredi à la Bourse de Paris après avoir initié la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions.



Le producteur d'énergie à bilan carbone négatif indique avoir racheté la semaine passée 11.157 de ses propres actions, à des prix moyens pondérés allant de 34,27 à 36,01 euros.



A l'issue de ces opérations, FDE détenait ainsi un peu plus de 1,8% de son capital.



Vers 12h30, le titre s'adjugeait 2,2%, alors que le marché parisien avançait en moyenne de 0,5%.





Valeurs associées FRANCAISE ENER. Euronext Paris +2.06%