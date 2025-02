FDE: le titre monte, contrat stratégique en Norvège information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 14:30









(CercleFinance.com) - La Française de l'Energie a annoncé hier soir avoir remporté un contrat 'stratégique' en Norvège, ce qui faisait monter son action en Bourse de Paris.



Le spécialiste de la production d'énergie bas carbone a signé un contrat d'une valeur de 20 millions d'euros portant l'approvisionnement d'électrolyseurs pour Agder, un projet de 20 MW de production d'hydrogène renouvelable.



Ces électrolyseurs de dernière génération destinés au britannique ITM Power, dont la livraison est prévue pour le premier semestre 2026, doivent permettre de produire de l'hydrogène à partir de sources d'énergie renouvelable



Avec ce contrat, FDE indique réaffirmer ses objectifs à horizon 2030, qui prévoient un chiffre d'affaires annuel de plus de 175 millions pour un Ebitda supérieur à 85 millions d'euros, ce qui lui permettait de gagner autour de 3,5% en Bourse.



'Les fondamentaux et les perspectives sont toujours aussi solides alors que la valorisation reste modeste, tant en relatif (4.7xVE/Ebitda 2026) qu'en absolu (DCF)', soulignent les analystes de TP ICAP Midcap.



'Le titre se traite non loin de sa 'book value' alors que le groupe devrait rester très rentable et générer d'importants free cash-flows à l'avenir', renchérit la société de Bourse, qui maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de 70 euros.





Valeurs associées FRANCAISE ENER. 22,10 EUR Euronext Paris +3,51%