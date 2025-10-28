FDE : forte hausse des revenus, notamment grâce à Alltec

(AOF) - La Française de l’énergie a connu un excellent premier trimestre de l’exercice 2025-2026 avec une croissance de son chiffre d’affaires de 32,4%, à 6,6 millions d’euros, grâce à une augmentation des volumes de gaz et à la consolidation d’Alltec dont les revenus se sont élevés à 2 millions d’euros sur la période. La société précise qu’elle dispose d’un important pipeline de projets d’unités de production d’énergie bas carbone qui lui assurera une croissance très forte sur les prochaines années.

Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe devrait investir environ 95 millions d'euros pour la réalisation de projets d'investissements, dont une part bénéficie de subventions. FDE a ainsi confirmé ses objectifs 2030 : un chiffre d'affaires annuel de plus de 175 millions d'euros, un Ebitda supérieur à 85 millions d'euros, combinés à plus de 20 millions de tonnes d'émission de CO2 eq par an.

