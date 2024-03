FDE cible toujours un Ebitda supérieur à 50 millions d'euros d'ici 2026

(AOF) - Au premier semestre 2024 clos fin décembre, FDE a généré un chiffre d’affaires de 17,4 millions d'euros contre 21,3 millions d'euros il y a un an à la même période. Sur ce semestre, l'Ebitda s’établit ainsi à 10,8 millions d'euros, soit une marge d’Ebitda de 62% contre 15,7 millions d'euros et une marge de 74% au premier semestre 2023. Le résultat opérationnel s'élève à 9 millions d'euros, soit 52% du chiffre d’affaires, contre 14,6 millions d'euros ou 68% du chiffre d'affaires, un an plus tôt.

Sur cette période, le résultat net part ressort à 6,3 millions d'euros contre 10,4 millions d'euros un an avant.

Sur ce premier semestre 2024, le producteur d'énergie à empreinte carbone négative affiche une trésorerie de 40,1 millions d'euros (+13,5 millions d'euros par rapport au premier semestre 2023) avec un ratio endettement net sur fonds propres très conservateur de 28%, et un ratio dette nette sur Ebitda de 1,04x, lui permettant de financer sereinement sa croissance à un coût de capital compétitif.

L'entreprise va relancer un programme de rachat d'actions, permettant ainsi d'accroître la valeur intrinsèque par action des titres FDE au bénéfice des actionnaires existants, sans affecter sa capacité de financement pour le plan de développement à 2026.

En parallèle de la présentation de ses résultats du premier semestre, FDE confirme ses objectifs à horizon 2026. Le groupe table sur un chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 millions d'euros, un Ebitda supérieur à 50 millions d'euros.

