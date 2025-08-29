FDA - La FDA américaine approuve le médicament de Sanofi pour une maladie sanguine rare

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament de Sanofi SASY.PA pour traiter un type de trouble sanguin, a déclaré la société vendredi, dans un signe que le pari de 3,7 milliards de dollars du fabricant de médicaments français sur le traitement pourrait commencer à porter ses fruits.