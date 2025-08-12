FDA - La FDA américaine approuve le médicament d'Insmed comme premier traitement d'une maladie pulmonaire chronique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire du directeur général et du prix des médicaments aux paragraphes 9 et 10) par Christy Santhosh et Unnamalai L

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament oral d'Insmed INSM.O pour un type de maladie pulmonaire, a déclaré la société mardi, ce qui en fait le premier traitement pour cette maladie chronique.

Les actions du fabricant de médicaments basé dans le New Jersey ont augmenté de 6 % dans les échanges de l'après-midi.

Le médicament d'Insmed, connu sous le nom de Brinsupri, cible la bronchectasie non kystique, une maladie pulmonaire chronique caractérisée par des voies respiratoires endommagées en permanence, entraînant une toux persistante et une production excessive de mucus.

Cette maladie touche 350 000 à 500 000 adultes aux États-Unis, selon l'American Lung Association.

Brinsupri agit en bloquant certaines enzymes inflammatoires dans les globules blancs, les empêchant ainsi de devenir trop actifs et d'endommager les poumons.

Les traitements antérieurs de cette maladie visaient à contrôler les symptômes à l'aide d'antibiotiques, d'interventions chirurgicales ou de dispositifs tels que les valves à clapet pour dégager les voies respiratoires.

La demande d'Insmed s'appuie sur un essai de phase avancée portant sur 1 680 adultes et 41 adolescents, le médicament ayant permis de réduire de manière significative la fréquence des symptômes respiratoires tels que la toux chronique.

Le médicament s'est avéré sûr et bien toléré aux deux doses testées de 10 milligrammes et 25 milligrammes.

La FDA et l'entreprise ont convenu de rendre les deux doses disponibles, laissant le choix au médecin prescripteur, a déclaré le directeur général William Lewis à Reuters.

Les deux doses seront vendues au prix de 88 000 dollars par an, a-t-il ajouté.

Ritu Baral, analyste chez TD Cowen, prévoit que le médicament atteindra un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars aux États-Unis d'ici 2031. Selon elle, Brinsupri a le potentiel nécessaire pour assurer la rentabilité future de l'entreprise.

Parmi les traitements concurrents en cours de développement pour cette affection pulmonaire chronique figurent le benralizumab d'AstraZeneca ( AZN.L ) et l'antibiothérapie inhalée CMS I-neb de Zambon.

Il s'agit de la deuxième approbation de la FDA pour Insmed après Arikayce, que l'agence a autorisé en 2018 pour traiter une infection pulmonaire chronique causée par des bactéries communément trouvées dans le sol et l'eau.