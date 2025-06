Faut-il revenir sur les valeurs technologiques ?

François d'Hautefeuille Evariste Quant Research Cofondateur & président https://www.evariste-quant-research.com/

microsoft (Crédits: Adobe Stock)

La valorisation des valeurs technologiques est un peu le « graal » de la finance. Ces valeurs sont parmi les «pépites» du marché. De grandes fortunes se font et se défont entre les différents acteurs du secteur au gré de leur performance absolue et relative.

Pourquoi les valeurs technologiques ont-elles tant baissé ?

L'arrivée de Trump se traduit par une tentative de remodeler la globalisation en la rendant moins liée à la Chine. Cette refonte des chaines de production peut impacter très fortement la profitabilité de valeurs comme Apple, encore très dépendantes de la Chine.

Où en sommes-nous dans la hiérarchie mondiale des actions ?

La révolution Trumpienne contribue à redessiner les cartes de la richesse mondiale. On a certes toujours 10 technologiques dans les 10 premières capitalisations mondiales, mais la hiérarchie a été impactée. Microsoft a pris la première place avec une capitalisation boursière de 3.4 Tn USD. Nvidia est second avec une capitalisation boursière de 3.3 tn USD. Apple a régressé à la 3e place (3 tn USD), Broadcom (concurrente de Nvidia sur les puces IA) apparait à la 6e place devant Tesla à la 7e place. Alphabet tombe à la 8e et 9e place juste devant Taiwan Semiconductor, seule valeur non américaine de ce palmarès.

Le graphe ci-dessous donne la performance comparée de mega technologiques. On voit que Apple a la performance la plus faible. Même Tesla a réussi à la dépasser. Le peloton de tête est occupé par Meta, Microsoft et Nvidia.

Source : Bloomberg LLP et Evariste Quant Research. Bloomberg LLP n'est pas responsable de cette analyse.

Où en sommes-nous dans le classement des milliardaires ?

Elon Musk reste l'homme le plus riche du monde avec une fortune 378 Mds USD sur 2025. Il est suivi par Marc Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Larry Ellison (Oracle) et Bill Gates (Microsoft).

Bernard Arnault reste l'Européen le plus riche (9e place mondiale) avec une fortune de 152 Mds EUR, soit moins de 50% de celle d'Elon Musk alors que leurs fortunes étaient équivalentes à la première place mondiale en 2024. Ceci montre bien que la surperformance des actions Européennes reste très relative car elle se concentre sur les valeurs value et non pas les valeurs d'hyper croissance.

Comment savoir sur quelles valeurs revenir ?

Le Nasdaq a fortement sous performé les grands indices sur la période mars avril à la suite des annonces du Président Trump de renoncer temporairement à l'explosion des droits de douane. Paradoxalement, ce sont les valeurs européennes value qui ont le plus superformé comme les valeurs bancaires de l'Europe du Sud.

Nous ne pensons pas qu'une telle sous performance des valeurs d'hypertechnologie puisse être pérenne. Elle offre au contraire une opportunité majeure d'entrer sur les meilleurs valeurs mondiales à des prix raisonnables.

Comment valoriser les valeurs technologiques ?

La valorisation des valeurs technologiques est probablement un des secteurs les plus complexes de la finance. De fait, les cash flows futures des entreprises technologiques sont ceux avec le plus de croissance potentielle long terme (entre 15% et 25%), mais avec le risque toujours présent de voir un concurrent perturber cette croissance par une innovation technologique supérieure.

Tesla, une action particulièrement difficile à valoriser

L'analyse des anticipations de profit de Tesla montre les limites de l'approche de valorisation classique pour une action d'hypercroissance technologique. On note par exemple l'anti-corrélation entre les dernières révisions à la baisse des résultats depuis avril 2025 alors que le cours de l'action Tesla a presque doublé en moins de 2 mois. La croissance sur 5 ans des résultats est tombé à 0% alors que fin 2022, le consensus des analystes voyait une croissance de 300% des résultats entre 2020 et 2022. En mars 2025, avec un plus bas autour de 10 USD, Tesla avait un bénéfice 2029 anticipé de 8 USD contre un prix de 225 USD, soit un PE prospectif de 28 ce qui reste très élevé.

Mais si on prend comme bénéfice prospectif 2029 les plus hauts de 2022 et 2023 autour de 16 USD, le PE prospectif baisse à 14, soit un rendement de 7.1%. On trouve ainsi le plancher actuariel d'une valeur d'hypercroissance. On peut le comparer avec celui d'une autre grande crise de valorisation comme celle de fin 2022 où l'action Tesla a baissé à 100 USD soit une baisse de 70% en quelques mois. Les bénéfices prospectifs long terme étaient alors restés assez stables. Le PE 2029 prospectif a baisé à 6.2 avec un prix de 100 USD contre un bénéfice prospectif de 16 USD, soit un rendement prospectif de 16% !

Source : Bloomberg LLP et Evariste Quant Research. Bloomberg LLP n'est pas responsable de cette analyse.

Tesla illustre ainsi parfaitement la très grande difficulté à valoriser les valeurs d'hyper croissance a fortiori technologiques. On remarque que les planchers actuariels peuvent être cassés sur le cours terme avec des niveaux totalement irrationnels. Ceci explique la très grande difficulté à valoriser ces actions, a fortiori quand elles ont une connotation politique du fait des liaisons dangereuses entre Elon Musk et Donald Trump.

Conclusion

La période que nous traversons est très complexe et pleine d'opportunités. La modification de la structure économique mondiale via la révolution AI et la transformation de la globalisation depuis l'arrivée du Président Trump transforme en profondeur la structure financière mondiale via une recomposition des chaines de production..

Nous redevenons positifs sur les valeurs d'hyper croissance technologiques. Nous pensons qu'elles peuvent rattraper leur retard de performance par rapport aux valeurs européennes. Nous sommes plus méfiants sur les valeurs de luxe. Elles restent très dépendantes de la Chine.

Nous renforçons nos positions via des fonds comme JP Morgan US Technology combiné à Fidelity World Equities. Nous sous pondérons les valeurs européennes qui nous semblent sur évaluées et dont la performance récente nous semble fragile car basée sur un rattrapage de valorisation des valeurs de croissance et non pas une croissance pérenne des résultats de valeur d'hyper croissance comme c'est le cas pour le rattrapage en cours du Nasdaq.

Cette analyse financière n'est pas un conseil en investissement. Evariste Quant Research et leurs clients peuvent détenir des titres mentionnés dans cette analyse.